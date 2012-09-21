Партии регионов в телевизоре в 9 раз больше, чем всех остальных участников выборов

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель комитета "Равенство возможностей" Александр Чекмишев, ссылаясь на социологическое исследование, которое было проведено с 10 августа по 15 сентября совместно с фондом "Демократические инициативы".

"Преимущество Партии регионов, например, на телеканалах больше, чем в девять раз по сравнению со всеми остальными участниками гонок и это дает основания говорить, что эта избирательная кампания пока далека от европейских стандартов... Партия регионов практически не ведет избирательной кампании - за нее это делает Президент, премьер-министр и представители местных властей - председатели обладминистраций, мэры", - сказал А.Чекмишев.

Анализируя результаты исследования, он подчеркнул, что среди общенациональных телеканалов лучший баланс подачи медийных и электоральных симпатии к той или иной политической силе, которая принимает участие в гонках, представлены на 5 канале и "Новом канале", а самый плохой - на Первом национальном.

По словам директора фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной, безоговорочным лидером по подаче информации в избирательной кампании остается телевидение, с помощью которого 46% населения узнает о течении избирательных событий. На втором месте стоит печатная пресса, которой отдают предпочтение 23% населения, интернет-сайты являются источником информации для 8% людей, а социальные сети - для 4%.

В то же время И.Бекешкина отметила, что мнения людей о представленности в СМИ точек зрения власти и оппозиции довольно существенно отличаются среди сторонников разных политических сил. Избиратели Партии регионов считают, что оппозиция очень часто (23%) и достаточно часто (50%) представлена в СМИ. Сторонники КПУ и партии Наталии Королевской считают, что точку зрения оппозиции можно слышать очень часто (18%) и достаточно часто (46%). В то же время 44% избирателей Объединенной оппозиции и ВО "Свобода" убеждены, что точки зрения как власти, так и оппозиции представлены в СМИ достаточно часто и очень часто и почти столько же из них убеждены в обратном.

Опрос проводился во всех регионах Украины. Было опрошено 2000 респондентов. Погрешность выборки составляет 2,3%.