Бекешкина назвала два фактора, которые бьют по рейтингу оппозиции

Так объяснила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина в комментарии "Украинской правде".

Отвечая на вопрос, почему, по данным социологов, Партия регионов обгоняет "Батькивщину", которая еще летом занимала лидирующую позицию, И.Бекешкина сказала: "Батькивщина" начала терять позиции еще в нашем опросе, который был в середине августа. Это связано, по моему мнению, с тем, что в бюллетене опроса не было фамилии Ю.Тимошенко. Раньше она была. Я думаю, что довольно много людей, не увидев эту фамилию, перешли в категорию тех, кто "затрудняется сказать" или еще какую-то".

По словам социолога, именно это могло снизить рейтинг оппозиции на 2-3%.

Также, по словам социолога, "на рейтинг "Батькивщины" влияет партия "УДАР" Виталия Кличко, потому что ее электорат сейчас растет в Центре и на Западе. И у них тот же электорат, что и у "Батькивщины". В.Кличко отбирает молодой электорат".

Что касается роста рейтинга Партии регионов, то, по ее словам, это предполагалось еще раньше.

"Предполагалось, что рейтинг их будет расти. Потому что куда делся электорат Януковича выборов 1-го тура (президентских выборов)? Там было 30%. Куда он делся? Немного ушло коммунистам, а часть возвращается обратно к Партии регионов", - отметила социолог.

В то же время она добавила, что до выборов ситуация еще может измениться.

"Есть резерв неопределившихся – по одними опросам 15%, по другим - 17% из тех, кто пойдет на выборы. Здесь резерв достаточно значительный и у оппозиции, и у Партии регионов", - сказала она.

В то же время И.Бекешкина прогнозирует, что большинство в Верховной Раде достанется «регионалам».

"Оппозиция не получит большинство, если учитывать мажоритарные округа, потому что оппозиция практически сдала много округов, не выставив там сильных кандидатов. А Партии регионов перейдут нейтральные, самовыдвиженцы. Во многих округах победу одержат представители бизнеса, потому что это те, кто может что-то сделать для округа. А бизнес не будет ссориться, он будет, как минимум, лоялен к власти до года президентских выборов", - сказала социолог.

"То, что большинство будет у власти – для меня сомнений нет. Но насколько новый парламент будет послушным? Следующая Верховная Рада не будет такой послушной, и каждый раз придется договариваться с мажоритарщиками. Следующий парламент будет намного сложнее", - подытожила И.Бекешкина.