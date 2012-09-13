ТВі просит материальной помощи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе телеканала.

“После того, как Окружной апелляционный суд города Киева принял решение, что ТВі должен оплатить Налоговой службе 4 миллиона грн, телеканал начал общественную кампанию по сбору средств”, - отмечается в сообщении.

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ТВі открыл специальный счет:

ТОВ ТРК ТелеРадіоСвіт

ОКПО 32485339

р/р 26009012826076

банк: ВАТ «Укрексімбанк»

мфо: 322313

Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога.

Рахунок мультивалютний.

На канале отмечают, что можно перечислять средства в любой валюте и из любой страны.

“Обращаемся к гражданам, политическим силам, общественным организациям с просьбой помочь каналу собрать эти средства”, - говорится в сообщении.