СМИ: ПР предлагает избирателям «слушать и петь на родном русском» (фото)

На диске указана фирменная бело-голубая символика и логотип партии власти.

Избирателям будет предложено ознакомиться с песнями известных исполнителей – Софии Ротару, Евгения Мартынова, Льва Лещенко, Леонида Утесова, Людмилы Зыкиной, Иво Бобула, Николая Гнатюка и других – на русском языке, пишет Главком.

Для оформления диска Партия регионов использовала то же изображение «счастливой семьи», что и на плакатах «От стабильности – к благосостоянию».

Напомним, на фотографии «счастливой семьи» изображены вовсе не украинцы. Фото было приобретено в американском фото-магазине.