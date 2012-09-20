СМИ: ПР предлагает избирателям «слушать и петь на родном русском» (фото)
10:40, 20 сентября 2012Политика
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Партия регионов выпустила диск под названием «Слушаем и поем на родном языке!», который, вероятно, будут распространять среди избирателей.
На диске указана фирменная бело-голубая символика и логотип партии власти.
Диск, вероятно, будут распространят среди избирателей, фото Главком
Избирателям будет предложено ознакомиться с песнями известных исполнителей – Софии Ротару, Евгения Мартынова, Льва Лещенко, Леонида Утесова, Людмилы Зыкиной, Иво Бобула, Николая Гнатюка и других – на русском языке, пишет Главком.
Для оформления диска Партия регионов использовала то же изображение «счастливой семьи», что и на плакатах «От стабильности – к благосостоянию».
Напомним, на фотографии «счастливой семьи» изображены вовсе не украинцы. Фото было приобретено в американском фото-магазине.
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