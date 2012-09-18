Счастливые люди с бигбордов ПР оказались не украинцами

Как выяснило "Главное", иллюстрация "счастливого семейства в трех поколениях" с линейки бордов "Від стабільності – до добробуту", хранится в главном офисе компании Shutterstock Images LLC, 60 Broad Street, 30th Floor, New York, NY 10004, USA.

Обошлась "большая семья с детьми в доме" Партии регионов совсем недорого, как для ведущей политической силы, – 100 долларов за скачивание с сайта www.shutterstock.com одного изображения любого формата.