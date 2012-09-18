Счастливые люди с бигбордов ПР оказались не украинцами

10:33, 18 сентября 2012
Политика
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Люди, изображенные на бигбордах Партии регионов, никакого отношения к Украине не имеют.

Как выяснило "Главное", иллюстрация "счастливого семейства  в трех поколениях" с линейки бордов "Від стабільності – до добробуту", хранится в главном офисе компании Shutterstock Images LLC, 60 Broad Street, 30th Floor, New York, NY 10004, USA.

Обошлась "большая семья с детьми в доме" Партии регионов совсем недорого, как для ведущей политической силы, – 100 долларов за скачивание с сайта www.shutterstock.com одного изображения любого формата.

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