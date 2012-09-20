Водитель стрелял в охранника, требуя свободный доступ к морю в Одессе

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей Управления МВД Украины в Одесской области, задержанный нанес 35-летнему охраннику пулевое ранение в ногу из травматического пистолета из-за того, что тот отказывался поднять шлагбаум перед автомобилем на платной стоянке в районе 13-й станции Большого фонтана. Пострадавший госпитализирован в одну из городских клинических больниц.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий вооруженный автомобилист задержан и дал правдивые показания о совершенном преступлении, у него изъят пистолет "ПМ-РФ" калибра 9 мм

Возбуждено уголовное дело по признакам ч.4 ст. 296 УК Украины.