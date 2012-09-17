Проект бюджета вызывает у Мартыненко плач и слезы - и больше ничего

Лидер фракции НУ-НС, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Николай Мартыненко подверг критике показатели проекта государственного бюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Кроме плача и слез, он (проект госбюджета – УНИАН) ничего не вызывает», - отметил Н.Мартыненко.

По его мнению, проект бюджета является «одним из элементов пиара Партии регионов во время избирательного процесса». Н.Мартыненко отметил, что в проекте бюджета не отображена цена на газ, не выписана валютная политика.

По его словам, в документе планируется увеличение ВВП до 4,5%, что нереально, поскольку украинская экономика сейчас фактически находится в стагнации, наблюдается падение объемов в промышленности, показателей грузоперевозок.

Н.Мартыненко заметил, что в проекте госбюджета правительство предусмотрело увеличение поступлений в виде налога на прибыль на 61 млрд грн, что также нереально, поскольку данный налог нынешняя власть «взяла наперед за последние 2,5 года».

По его словам, фактически «вымыли из предприятий более 80 млрд грн оборотных средств».

Н.Мартыненко добавил, что таким образом правительство перейдет от политической к экономической диктатуре.

Председатель фракции НУ-НС подчеркнул, что индекс потребительских цен составит, в соответствии с проектом бюджета, 5,9%, и на такой же процент предусматривается увеличить прожиточный минимум, «то есть на столько, сколько составит уровень инфляции».

«О каком социальном улучшении мы говорим?», - спросил он.

По убеждению Н.Мартыненко, проект бюджета на 2013 год «не выдерживает никакой критики».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета на 2013 год рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности, рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Однако позже члены правительства не смогли назвать журналистам цену на газ и курс доллара, на которых основывается проект государственного бюджета на 2013 год.