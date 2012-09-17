СМИ: Благодаря Болгарии Украине выпал шанс договориться с Газпромом

Позиции российского "Газпрома" на международной арене становятся все более шаткими. К проблемам с антимонопольным регулятором в Европейском союзе и Молдавией добавилась угроза Болгарии отказаться от сотрудничества в рамках строительства газопровода South Stream, сообщает "Коммерсант-Украина".

В пятницу премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что Болгария может отказаться от планов по строительству газопровода South Stream, если Россия будет и дальше настаивать на требовании выплатить 1 млрд евро компенсации за отмену российским "Атомстройэкспортом" строительства атомной электростанции в этой стране.

"Я искренне надеюсь, что президент Владимир Путин не знает о требованиях возместить миллиард евро. Потому что если знает, то ему не понравится наша встреча 9 ноября в Болгарии",— сказал премьер-министр.

Как отмечает издание, проблемы со строительством South Stream угрожают крахом планов России сократить на треть объем прокачки газа через украинскую газотранспортную систему, перенаправив его в обходной трубопровод. Отказ Болгарии от участия в проекте делает его фактически неосуществимым. Данный проект используется в качестве аргумента в переговорах между Россией и Украиной по созданию консорциума для управления украинской ГТС, в ходе которых украинская сторона добивается существенной скидки на газ.

Напомним, что в начале сентября Еврокомиссия начала против концерна антимонопольное расследование, что подтолкнуло Молдавию, к решению выступить против российской монополии.

"Расследование Евросоюза вполне может быть использовано и Украиной как дополнительный аргумент для того, чтобы оспорить существующие газовые соглашения в Стокгольмском арбитраже",— говорит управляющий партнер юридической фирмы "Астерс" Алексей Дидковский.

Впрочем, украинские власти пока не спешат воспользоваться очевидными преимуществами, предпочитая устрашать "Газпром" долгосрочными планами по диверсификации, резюмирует "Коммерсант".