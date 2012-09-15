СМИ: Китайцы помогут Украине сэкономить на российском газе

Об этом сообщает в статье «Куда пойдут более 3,6 млрд долл. китайского кредита», опубликованной еженедельнике «Зеркало недели. Украина» (№№32 от 14-21 сентября 2012 г.).

Как сообщили изданию в Министерстве энергетики и угольной промышленности, деньги Госбанка КНР пойдут на реализацию пяти инновационных проектов.

«На данное время планируется реализовать проект замещения потребления природного газа отечественным углем, составляющими которого являются строительство четырех заводов газификации каменного и бурого угля, а также реконструкция ГП „Северодонецкая ТЭЦ“, предусматривающая ее переоборудование на использование водоугольного топлива», — говорится в комментарии министерства.

Строительство заводов газификации предполагается в Донецкой, Луганской (каменный уголь) и Кировоградской (бурый уголь) областях.

В Кабмине объяснили выбор технологий именно Китайской Народной Республики тем, КНР сейчас «является мировым лидером по внедрению технологий водоугольного топлива и газификации угля».

«В Украине такие технологии на сегодняшний день в промышленных масштабах не применяются», — говорится в комментарии.

«Экономический эффект подсчитан на основе показателей замещения потребления природного газа в объеме более 3 млрд кубометров после реализации проекта и расчетных показателей себестоимости производства водоугольного топлива, синтез-газа и синтетического природного газа», — отметили в Минэнерго.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Государственный банк развития Китая подписали протокол о сотрудничестве по замещению потребления природного газа углем.

Положения протокола предусматривают возможность открытия Госбанком развития КНР кредитной линии на финансирование проектов по замещению потребления природного газа отечественным углем на общую сумму 3,656 млрд долларов.

31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, которым предоставляются государственные гарантии по этой кредитной линии.