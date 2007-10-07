”БЮТ прошел тяжелый путь борьбы не для того, чтобы создать коалицию с Регионами”

Председатель Житомирской областной организации Блока Юлии Тимошенко, депутат Верховной Рады V созыва Сергей ПАШИНСКИЙ убежден, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО вскоре станет премьером и пробудет при власти дольше, чем это было в прошлый раз. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, посвященной результатам досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.ПАШИНСКОГО, у него нет сомнений, что консультации о формировании парламентского большинства в составе БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона” в ближайшее время будут успешно завершены. “У меня также нет никаких сомнений относительно кандидатуры следующего премьер-министра - им будет Юлия ТИМОШЕНКО, и я убежден, что в этот раз она и БЮТ в целом при власти пробудут дольше, чем это было во времена ее прежнего премьерства", - заявил С.ПАШИНСКИЙ.

Он также отметил, что Партия регионов "уже четко чувствует себя в оппозиции, и ведет себя соответственно”, заметив, что “оппозиция - это та же власть”. По словам С.ПАШИНСКОГО, в случае прихода к власти БЮТ намерен отдать оппозиции контрольные функции, “причем делать это не только в столице, но и на региональном уровне”.

"БЮТ не может все контролировать. Есть власть, есть оппозиция. Власть принимает управленческие решения, оппозиция их контролирует. Это - нормально и цивилизовано. Мы не будем делать так, как это сделали в свое время наши политические оппоненты, позабирав у БЮТ и "Нашей Украины" все должности и все парламентские комитеты. Мы не такие, и именно поэтому избиратели в Украине нас поддержали", - отметил лидер БЮТ в Житомирской области.

Отвечая на вопрос журналистов, С.ПАШИНСКИЙ назвал "абсолютно невозможной коалицию между Партией регионов и блоком “Наша Украина – Народная самооборона”. Также он заявил, что "и БЮТ прошел тяжелый путь борьбы не для того, чтобы создавать коалицию с "регионалами" и пренебрегать интересами избирателей".

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области за БЮТ проголосовали почти 40% избирателей.