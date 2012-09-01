Из Объединенной оппозиции выгнали двух людей - «за предательство»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Объединенной оппозиции в Сумской области.

А.Перчаков и В.Мотречко вопреки решению съезда Объединенной оппозиции зарегистрировались как самовыдвиженцы кандидатами в народные депутаты по округу, где баллотируется согласованный оппозицией кандидат - Олег Медуница.

В руководстве сумского регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции убеждены, что этот поступок является «предательством» и несовместим с пребыванием А.Перчакова и В.Мотречко в рядах оппозиционеров.