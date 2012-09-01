Из Объединенной оппозиции выгнали двух людей - «за предательство»
15:44, 01 сентября 2012Политика
4718
В Сумской области из рядов Объединенной оппозиции исключили представителя партии "Фронт змін" Александра Перчакова и представительницу ВО "Батькивщина" Веру Мотречко за самовыдвижение на парламентских выборах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Объединенной оппозиции в Сумской области.
А.Перчаков и В.Мотречко вопреки решению съезда Объединенной оппозиции зарегистрировались как самовыдвиженцы кандидатами в народные депутаты по округу, где баллотируется согласованный оппозицией кандидат - Олег Медуница.
В руководстве сумского регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции убеждены, что этот поступок является «предательством» и несовместим с пребыванием А.Перчакова и В.Мотречко в рядах оппозиционеров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter