Тюремщики собрались этапировать Луценко

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГПтСУ, «на данное время в Киевском следственном изоляторе содержится Луценко Юрий Витальевич, который 27 февраля т.г. был приговорен Печерским районным судом города Киева по статьям 191 ч.5, 69, 365 ч.3, 69, 70 ч.1 Уголовного кодекса Украины к окончательному наказанию в виде 4 лет лишения свободы. Распоряжение Печерского районного суда города Киева от 28 мая т.г. об исполнении данного приговора (вступил в законную силу 16 мая 2012 года) поступило в СИЗО 30 мая т.г».

Также пресс-служба информирует, что «согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, обвинительный приговор после вступления им в законную силу является обязательным для всех государственных и общественных предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и граждан и подлежит исполнению на всей территории Украины».

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Следовательно, пресс-служба ГПтСУ сообщает, что, учитывая решение региональной комиссии управления ГПтС Украины в г. Киеве и Киевской области, «назначенное Ю.Луценко наказание приговором Печерского районного суда г. Киева от 27 февраля 2012 года в виде 4 лет лишения свободы на данное время подлежит исполнению в Менской исправительной колонии (№ 91) Черниговской области».