Луценко отказался от медобследования перед последующим «лечением» в колонии

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко отказался от медицинского экспресс-обследования, настаивая на переводе в специализированное лечебное заведение для прохождения стационарного курса обследования и лечения.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении «Народной самообороны» со ссылкой на супругу Ю.Луценко Ирину.

По ее словам, сегодня представители Государственной пенитенциарной службы Евгений Поляков и Зураб Малазония, а также врачи, которые входили в состав медицинской комиссии Минздрава, в очередной раз создали видимость заботы о здоровье заключенного Ю.Луценко.

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«Выслушав Луценко, комиссия предложила ему сделать экспресс-обследование на базе Киевской больницы скорой помощи, чтобы получить рекомендации для последующего «лечения» уже в Менской колонии, куда мужа должны перевести для отбывания наказания», - сказала И.Луценко, добавив, что в медчасти колонии отсутствуют какие-либо условия для лечения, отсутствуют врачи, в частности и специалисты-гастроэнтерологи.

По ее словам, Ю.Луценко отказался принимать участие в очередном фарсе. Его условием был лишь официальный перевод в специализированное лечебное заведение для прохождения стационарного курса обследования и лечения, о чем неоднократно говорили и врачи комиссии Минздрава, которые обследовали Ю.Луценко и в сентябре 2011 года, и в апреле 2012 года, сказала супруга экс-министра.

«Юрий Луценко также требует определить врача, который будет нести ответственность за установление диагноза, обследование и его лечение», - отметила она.

«Крион и фестал – не панацея от боли, которую ежедневно терпит мой муж. Болезнь нужно лечить, а не запивать обезболивающими», - добавила И.Луценко и заметила, что ее муж напомнил членам комиссии, что именно они и врачи СИЗО несут ответственность за его здоровье и жизнь.

«Юрий Луценко очередную встречу врачам назначил уже в Европейском суде по правам человека, где будет рассматриваться иск экс-министра относительно не предоставления ему надлежащей медицинской помощи во время содержания в СИЗО», - резюмировала И.Луценко.