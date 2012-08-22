ЦИК по решению суда зарегистрировал еще двух мажоритарщиков

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

В частности, статус кандидатов в депутаты получили Сергей Ковальчук (округ № 19, Волынская область) и Сергей Червонопиский (округ № 11, Винницкая область), которые обжаловали решение ЦИК об отказе им в регистрации в Высшем административном суде Украины, который своим решением от 21 августа обязал комиссию зарегистрировать их кандидатами.

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Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 14 августа отказала С.Червонопискому в регистрации кандидатом из-за неподачи им обязательства в случае избрания его депутатом сложить представительский мандат, который, в соответствии с Конституцией Украины и законами Украины, не совместим с мандатом народного депутата Украины.

По этой же причиной ЦИК 13 августа отказала волынскому предпринимателю С.Ковальчуку в регистрации кандидатом в кандидаты.