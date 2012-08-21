Сацюка сняли с регистрации в нардепы за российское гражданство и 6 паспортов

В этих документах приводятся доказательства того, что Сацюк является гражданином РФ и ездит из России в Украину с шестью паспортами. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на эти документы, которые имеются в распоряжении редакции.

Как сообщалось ранее, Сацюк был снят с регистрации. Основанием для решения суда стало заявление от другого кандидата — Анны Федорченко (баллотируется в Киеве), которая предъявила суду документы о том, что Сацюк в последние пять лет не жил в Украине (как нужно по закону) и вообще является гражданином другого государства. О том, что Сацюк гражданин России известно было еще в 2009 году. Тогда его допрашивала следственная комиссия парламента по делу об отравлении Виктора Ющенко. И он заявил комиссии, что является гражданином России. СМИ в 2009-м утверждали также, что ему восстановили звание генерал-майора спецслужбы, он является советником директора ФСБ России».

Как сообщила Федорченко суду, она сначала обратилась в ЦИК с жалобой на зампредседателя Центризбиркома Андрея Магеру, который, будучи куратором Житомирской области, зарегистрировал Сацюка. Однако ей пришел ответ от другого члена ЦИК — Валерия Шелудько, который вернул ей жалобу без рассмотрения. В итоге суд не только снял Сацюка, но и признал противозаконными действия Магеры и Шелудько. Причем это решение передано президенту «для принятия соответствующих мер». На основании этой фразы в СМИ уже появилась информация, что Виктор Янукович может снять Магеру и Шелудько с должностей.

В свою очередь «Сегодня» со ссылкой на свои источники в Администрации президента сообщает, что это вымысел: «Никаких изменений в составе ЦИК не будет».