Герман об украинском языке: нужно быть реалистами - люди не вышли протестовать

Анна Герман констатирует, что на принятие и подписание «языкового» закона остро отреагировала лишь украинская элита в отличие от большинства украинского общества, которое очень холодно отреагировало на это.Об этом советник Президента - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента заявила в интервью «5-му каналу».

«Я не делала бы из этого большой проблемы. Мы видим, что общество очень холодно отреагировало на это - элита отреагировала. Украинская элита очень остро приняла подписание этого закона, но общество массово не вышло и это реалии. Значит для людей другие ценности важнее, значит объединять Украину мы будем на других ценностях. Возможно - это будут новые рабочие места, возможно - это будет перспектива для детей, социальная защита. Возможно эти ценности теперь для людей важнее, потому что мы с вами должны быть реалистами - не вышли люди протестовать », - отметила Герман.