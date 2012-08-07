Интеллигентов к Януковичу доставят самолетом: они попросят о вето

Представители гуманитарной сферы на сегодняшней встрече с Президентом Виктором Януковичем постараются доказать антиконституционность принятого парламентом закона "Об основах государственной языковой политики", и будут просить применить к нему вето.

Об этом сообщил ВВС Украина академик, директор Института литературы им. Шевченко Николай Жулинский, который планирует принять участие во встрече.

Встреча В.Януковича с представителями интеллигенции состоится 7 августа в Крыму, где с 7 июля Президент находится в рабочем отпуске.

По неофициальной информации, в Крым участников встречи доставят самолетом. Как сказал Иван Драч, "нам сказали, что будет самолет".

Как сообщили ВВС Украина источники в Администрации Президента, во встрече должны принять участие около десяти известных общественных деятелей и деятелей культуры. Планируется, что с Президентом будут общаться бывший Президент Украины Леонид Кравчук, поэт И.Драч, председатель Всеукраинского общества «Просвита» имени Тараса Шевченко Павел Мовчан, академик, директор Института литературы им. Шевченко Николай Жулинский, архитектор Лариса Скорик, певец Иван Попович, писательница Мария Влад, литературовед и генеральный директор Национального музея Т. Шевченко Дмитрий Стус, ректор Киевского национального университета им. Шевченко Леонид Губерский, директор Национального научно-исследовательского института украиноведения Петр Кононенко, поэт-песенник Андрей Демиденко.

И.Драч сказал, что он надеется на то, что позиция Президента будет отличаться от позиции Партии регионов, и что общественные деятели смогут повлиять на В.Януковича.

"А на кого еще можно влиять? Уже не к кому обращаться, нужно попробовать еще повлиять на Президента. Понимаю, что принятие данного закона - это был избирательный ход Партии регионов, потому будем говорить, что может в этой ситуации сделать почетный председатель этой партии. Президент может занять свою собственную позицию", - надеется И.Драч.

Он также допустил, что В.Янукович может не владеть всей информацией относительно последствий введения языкового закона.

На вопрос о том, надеется ли он, что Президент прислушивается к аргументам противников закона, Н.Жулинский сказал, что у него "есть основания так думать".

"Поскольку Президент хочет встретиться с какой-то частью интеллигенции, то это уже дает какие-то основания думать, что он и в самом деле ищет аргументы или юридические основания для того, чтобы ветировать данный закон", - сказал академик НАНУ.

"С одной стороны, он как лидер Партии регионов, которая выполняет свои предвыборные обещания, должен это учитывать. С другой стороны, я думаю, он как гарант Конституции осознает, что принятый парламентом закон нарушает ряд конституционных норм", - добавил он.

Н.Жулинский сказал, что "без эмоций и чувств, очень конкретно" хочет показать В.Януковичу, какие у него есть основаниями для ветирования закона.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не меньше 10% жителей говорят на этом языке.

31 июля председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подписал закон "Об основах государственной языковой политики", который расширяет применение русского языка на региональном уровне. Документ направлен на подпись Президенту Украины.

По данным экспертов, на реализацию языкового закона государству ежегодно необходимо будет тратить из госбюджета от 17 млрд грн до 50 млрд грн.