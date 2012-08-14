Янукович хочет сравнять зарплаты украинских и российских военных моряков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил во вторник в Севастополе на заседании административно-хозяйственного актива города.

«Мы должны, наверное, такой меморандум подписать, определить перспективу этого вопроса, и снять этот вопрос навсегда с повестки дня», - заявил глава государства.

По словам, Президента, в частности, это касается вопроса денежного содержания военных моряков.

«Когда говорят, а какой же должна быть заработная плата, допустим, у украинских моряков, ответ простой: она должна быть у украинских и российских моряков одинаковая», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, также во время сегодняшнего визита в Севастополь Президент поручил властям Севастополя совместно с Кабинетом министров, в частности, Министерством экономики, подготовить Программу экономического, экологического и социального развития города и включить ее в Программу развития Крыма до 2015 года.