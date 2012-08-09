В ГПУ говорят, что Луценко не выпустят, несмотря на решение Евросуда

Об этом в интервью газете «Сегодня» (№176 от 9 августа) сказал первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, отвечая на вопрос, что будет означать для Ю.Луценко и самого Р.Кузьмина реализация решения Евросуда по делу Ю.Луценко.

«Это будет означать, что, по мнению Евросуда, задержание и арест Луценко не соответствуют европейским стандартам. Но это вовсе не означает, что наш суд и наш следователь нарушили украинские законы.

Что же, мы не отрицаем, что УПК, по которому задерживали и судили Луценко, был принят в 1961 году, он устарел. Но ведь мы изменили ситуацию. С ноября в стране будет действовать новый УПК. Луценко ныне уже не арестованный, а отбывает наказание по совершенно другому, в отличие от ареста, судебному решению», - сказал Р.Кузьмин.

Он также добавил, что Евросуд по правам человека действительно может обязать Украину возместить Ю.Луценко некую сумму в качестве компенсации, и правительство выполнит это требование.

«Вот если бы в момент вступления решения Евросуда в силу Луценко был под следствием и арестован, то мы обязаны были бы его освободить. Теперь же — нет», - подчеркнул Р.Кузьмин.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

21 января 2011 года он обжаловал в Европейском суде по правам человека необоснованное и незаконное задержание, а также то, что не был информирован о причинах своего ареста.

3 июля 2012 года Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу Ю.Луценко и присудил ему 15 тысяч евро компенсации от Украины.

Сразу после объявления решения Ю.Луценко обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу и генеральному прокурору Виктору Пшонке с требованием выполнить решение Европейского суда, а также привлечь к уголовной ответственности должностных лиц по факту незаконных действий.

Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Назар Кульчицкий заявил, что начал подготовку ходатайства по обжалованию решения по делу "Луценко против Украины" в Большой палате Европейского суда по правам человека.