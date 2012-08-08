БЮТовец говорит, что не получал вызова в СБУ по делу «террористов»

Об этом «Обкому» сообщил сам народный депутат.

«Я без понятия, о ком идет речь. Говорите, там написано, что они по 6 тысяч от меня получали? На заборе тоже много чего написано», - сказал он.

По его словам, никто из СБУ с ним не связывался и вызовов на допрос не передавал.

«Вы же до меня дозвонились без проблем? Вот так же могли бы дозвониться до меня и СБУшники. Никто меня не приглашал, и никаких повесток я не получал», - сказал народный депутат.

Соколов говорит, что о "связи с террористами" узнал час назад.

«Я не понимаю, как вы вообще эту информацию говорите, эту утку. Я думаю, это какая-то ошибка. Я думаю, вы ищете сенсацию там, где ее на самом деле не было», - добавил он.