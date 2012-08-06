Ландик: Партию регионов дискредитируют «зажравшиеся» чиновники на местах

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"... Партию сегодня дискредитируют чиновники на местах. Зажравшиеся, заворовавшиеся, плюющие на людей, но, тем не менее, по факту своего пребывания в наших рядах являющиеся олицетворением власти в глазах жителей. Этим бы людям посидеть немного. Тогда бы и избиратели нам поверили. Так я думаю", - сказал В.Ландик.

На вопрос, будет ли он выдвигаться по своему 108-му округу вопреки решению Партии регионов, В.Ландик ответил, что "люди на встречах говорят, мол, давайте, Владимир Иванович, идите, а мы вас поддержим".

"Для меня, как ветерана партии, гораздо логичнее было бы пойти если не по списку, то во всяком случае, по округу, за которым я закреплен решением партии. Это Перевальский район и город Красный Луч. Но, вы же видите, что происходит? Такие, как я, со своей позицией, со своим мнением, сегодня там не нужны. Все решает узкий сходняк из местного начальства и приближенных к нему бизнесменов. Вот они решили, что по этому округу будут двигать человека, который крышует копанки по всей области. Человека, который ни дня не состоял в Партии регионов, который не пользуется авторитетом у рядовых партийцев", - сказал В.Ландик.

"Ну, выдвинули они его – и ладно. Нам, как говорил поэт, «своє робити». К счастью, закон, за который и я, в том числе, голосовал, дает возможность самовыдвигаться, идти не от кланов, а от людей", - заявил В.Ландик.

На вопрос «Какие шансы на Луганщине у вашей родной партии?», В.Ландик ответил: «Это спросите у руководства, а лучше - у избирателей. Я же частное лицо и мои суждения могут не сходиться с результатами социсследований. Таким людям, которых выдвинули в моей родной Луганской области – я очень желаю победы. Конечно, побеждать можно разными способами. Вы понимаете, о чем я говорю. Но тогда давайте людям честно скажем, что у них нет выбора и депутатом станет тот, кого назначат, примерно так, как в Перевальском районе, где все решает несколько человек во главе с председателем райсовета Бурбело, а остальные – статисты».

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