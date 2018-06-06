Владимир Ландик: Людям, которые являются олицетворением власти, посидеть бы немного

Владимир Ландик, отец скандально известного Романа Ландика, не последний на Луганщине человек. Правда, например, в столице он известен больше, как грубиян. То он гаишнику нагрубит, то сына Рому защищает всеми доступными способами после драки с девушкой. Но, в истории и политике не бывает стопроцентно черно-белых персонажей. Несмотря на дистанцию, которую в последнее время установила с ним официальная верхушка Партии Регионов, Ландик самостоятельно идет баллотироваться в народные депутаты по своему округу на Луганщине. И, судя по всему, имеет неплохие шансы избраться в парламент.

Кем был Владимир Ландик в ситуации с изданием Левый берег, когда якобы повторно подал не него в суд: орудием в руках больших игроков, или же у него случился рецидив мести? Как он вообще позиционирует себя в партии, где часть однокашников его «списали» в политический архив, а часть – считают обиженным «внутренним оппозиционером»? УНИАН задал эти вопросы Владимиру Ивановичу.

Ответы на наши вопросы мы получили в письменном виде. Тем не менее, коллектив УНИАН имеет основания считать их небезыинтересными, поэтому они публикуются ниже.

Владимир Иванович, исчерпана ли история с газетой Левый берег? И что все-таки было: вы активировали свое заявление против ЛБ второй раз, как утверждает Генпрокуратура, или нет?

Со своей стороны я уже поставил в этом деле точку. Меня вполне устроили принесенные главредом «ЛБ» извинения в мой адрес. Вы, наверное, помните, чем заканчивается мое открытое письмо Соне Кошкиной. Я написал, что с женщинами не воюю. И попросил ГПУ прекратить преследование журналистов.

После всех скандалов, сопровождавших вас, Владислав Лукьянов, ваш коллега, сказал, что брать вас в список – это неадекватный поступок. Вы считаете, что могли бы стать носителем негативного имиджа для партии?

Ну, если считать, что человек, создававший партию на Луганщине, может принести ей негативный имидж, тогда возможны всякие толкования. Я же считаю, что партию сегодня дискредитируют чиновники на местах. Зажравшиеся, заворовавшиеся, плюющие на людей, но, тем не менее, по факту своего пребывания в наших рядах являющиеся олицетворением власти в глазах жителей. Этим бы людям посидеть немного. Тогда бы и избиратели нам поверили. Так я думаю.

Вы будете выдвигаться по своему 108 округу, вопреки решению Партии Регионов?

Мне едва ли не каждую неделю звонят с подобными предложениями, люди на встречах говорят, мол, давайте, Владимир Иванович, идите, а мы вас поддержим. Для меня, как ветерана партии, гораздо логичнее было бы пойти если не по списку, то во всяком случае, по округу, за которым я закреплен решением партии. Это Перевальский район и город Красный Луч. Но, вы же видите, что происходит? Такие, как я, со своей позицией, со своим мнением, сегодня там не нужны. Все решает узкий сходняк из местного начальства и приближенных к нему бизнесменов. Вот они решили, что по этому округу будут двигать человека, который крышует копанки по всей области. Человека, который ни дня не состоял в Партии Регионов, который не пользуется авторитетом у рядовых партийцев. Ну, выдвинули они его – и ладно. Нам, как говорил поэт, «своє робити». К счастью, закон, за который и я, в том числе, голосовал, дает возможность самовыдвигаться, идти не от кланов, а от людей.

Вы уже не раз говорили, что нелегальная добыча угля обрела промышленные объемы и что именно местная власть организовывает и крышует. Вы готовы это повторить?

Да сколько угодно. Есть фото, видео, по телевизору мы показывали эти норы, эти карьеры, которые на километры тянутся по всему району. За день с одной копанки вывозится угля на миллион гривен. Это, по вашему, промышленные обьемы или нет? Что же до того, «крышуют» или нет, то сами посудите: если вас в областном центре ГАИ останавливает и штрафует за минимальное нарушение правил дорожного движения и даже за переход дороги в неположенном месте, а тут – десятки грузовиков каждый день по дорогам идут, и не в объезд населенных пунктов, а прямо через них. И ни одного запрещающего знака вы там не увидите. Их все поубирали. А теперь вопрос: может ли это происходить без ведома милиции и ГАИ? Нет, не может. Может быть так, что не в курсе происходящего в районе? Да без их ведома и муха не пролетит, не то что тридцатитонная фура с углем. Но если они молчат, значит, их это устраивает? Правильно или нет? Обычно такое благодушие у чиновников наблюдается только тогда, когда они в доле. Это мои умозаключения, я свечку не держал и в конверты к ним не заглядывал. Приезжайте и разбирайтесь, я попробую вам вертолёт организовать.

А вы сами как-то противодействовали этому? Вы пытались закрыть копанки, скажем в своем округе?

А как же, закрывал и не одну! Я регулярно пишу обращения в прокуратуру, губернатору, в министерство, поднимаю эту тему в СМИ. На места выезжаю с жителями и помощниками. Результаты этих рейдов по телевидению показывают. Но ведь копачи днем прячутся, а работают по ночам. Не буду же я в кустах сидеть и за ними ночью следить. Тут нужен подход на уровне государства. А так – ну, добился Ландик, что закрыли одну копанку, так они через день рядом другую открыли.

Вы в одном из интервью рассказывали, что людей, погибших при угледобыче у вас переодевают и оформляют, как ДТП. Действительно так и происходит?

А чему вы удивляетесь? Жадности хозяев копанок нет границ. Они ж людей берут на работу без оформления, элементарные правила техники безопасности не соблюдаются. Экономия! А за погибших никто не хочет брать ответственности. Люди для этих дельцов – просто отработанный материал. В лучшем случае сунут десять тысяч гривен вдове, чтоб шум не поднимала и сказала, что муж умер от сердечного приступа, и все. Тех двоих парней, о гибели которых стало известно благодаря моему выступлению - их же правда вышвырнули на дорогу как собак. Это задокументированный факт. И сегодня человека, который за всем этим стоит, тянут в депутаты от Партии Регионов. Ну, кто в здравом уме за него проголосует?

Какие шансы на Луганщине у вашей родной партии?

Это спросите у руководства, а лучше у избирателей. Я же частное лицо и мои суждения могут не сходиться с результатами социсследований. Таким людям, которых выдвинули в моей родной Луганской области – я очень желаю победы.

Конечно, побеждать можно разными способами. Вы понимаете, о чем я говорю. Но тогда давайте людям честно скажем, что у них нет выбора и депутатом станет тот, кого назначат, примерно так, как в Перевальском районе, где все решает несколько человек во главе с председателем райсовета Бурбело, а остальные – статисты.

Скажите, раньше ваша партия славилась единым голосом и суровой дисциплиной. Почему эта позиция не сохранилась?

Сохранилась, и тому подтверждением есть наш съезд 30 июля текущего года в Киеве.

Как вообще формируется сейчас партийный список Регионов?

Это вопрос не ко мне. Задайте его тем, кто его формирует.

Раньше считалось, что в вашей партии есть такие группы: семья, группа РосУкрЭнерго, Ахметова-Колесникова и луганские. Вы себя к кому теперь причисляете?

Я себя причисляю к тем людям, которые создавали Партию Регионов на Луганщине, которые отдали ей больше десяти лет жизни, которые немало сделали для победы Виктора Януковича на президентских выборах.

Как рядовые члены партии воспринимают то, что некоторые представители партийной верхушки так стремительно богатеют?

Ну, если человек был известным и успешным промышленником и предпринимателем до того, как прийти в партию, то нормально реагируют. Я не завистник, лишь бы всё было в рамках закона.

Каким вы видите рейтинг политических сил в своем регионе?

Я не социолог, поэтому могу руководствоваться лишь интуитивными ощущениями. Я уверен что партия Регионов победит, но и коммунисты наберут больше, чем на предыдущих выборах в 2007 году. Оппозиция Яценюка много не возьмет. Там нет ни идей ни людей, которые бы пользовались популярностью в области.

Вы недавно сделали предложение России вернуть Украине Краснодарский край, часть Ростовской области, Белгородской, Воронежской, которые раньше входили в состав Киевской Руси. Резкие ответы на притязания России популярны для столичного и западного электората. Но Луганчане вряд ли оценят вашу инициативу. Они ведь какой-то советской пуповиной привязаны к РФ…

Мне говорили о том, что эта фраза из моей последней теле-пресс-конференции на телеканале ИРТА стала неожиданно резонансной в социальных сетях и интернете. Но все-таки я бы советовал не вырывать ее из контекста. Ведь носила она в целом скорее шутливый характер и была ответом на прозвучавший в мой адрес вопрос телезрителя относительно того, действительно ли Россия заинтересована в присоединении к ней части Луганской области. Вы знаете мою позицию по этому вопросу. Я за дружбу между нашими странами во всех проявлениях, какие только могут быть. Но при этом нужно придерживаться старого как мир правила: дружба дружбой, а табачок врозь. В «колхозе» мы уже пожили, знаем, что это такое. Так что если у россиян есть желание использовать в каких-то коммерческих целях часть нашей территории и при этом платить за такое право справедливую цену – почему нет? А взамен и мы должны иметь такую же возможность использовать на тех же условиях часть их территории. Я думаю, это будет и справедливо, и по-братски.

Лана Самохвалова