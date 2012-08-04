Кандидат от оппозиции ничего не знает об избиении, в котором его обвиняют

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Донецкого отделения Объединенной оппозиции «Батькивщина», В.Деркач неожиданно для него был вызван на допрос в Пролетарское районное отделение милиции г.Донецка.

«Я не понимаю в чем меня пытаются обвинить. – заявил В. Деркач, – Якобы я кого-то избил, но перед иконами могу поклясться, что ничего подобного не было. Тем не менее, на мое имя и имя моей супруги получена повестка, в которой нас вызывают к начальнику Пролетарского РОВД».

По словам кандидата в народные депутаты, повышенный интерес правоохранителей к нему связан с его политической деятельностью и «с желанием представлять оппозиционные силы по одному из мажоритарных округов Донецка».

В свою очередь в пресс-службе Донецкого горотдела милиции подтвердили, что В.Деркач был повесткой вызван в Пролетарский райотдел милиции для дачи пояснений, но абсолютно по объективной причине.

«Основанием к вызову послужило заявление жителя г. Донецка о причинении ему телесных повреждений. В настоящий момент проводится доследственная проверка по поступившему заявлению», - объяснили в милиции.