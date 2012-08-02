Фракция «Наша Украина» во Львовском облсовете объявила о самороспуске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского облсовета, 2 августа во время заседания внеочередной сессии О.Панькевич объявил о роспуске фракции «Наша Украина».

Причины самороспуска фракции во время сессионного заседания не были названы, сообщает пресс-служба Львовского облсовета.