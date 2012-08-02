Тимошенко написала Лутковской, что не хочет ее видеть

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, комментируя заявление В.Лутковской о возможности посещения Ю.Тимошенко в больнице.

«Есть официальное письменное заявление Юлии Владимировны о том, что она не желает видеть эту гражданку. Юля Владимировна отправила на имя этой гражданки заявление о том, что она ее не желает видеть», - отметил С.Власенко.

По мнению защитника, В.Лутковская «никогда не была уполномоченным по правам человека» и «не знает, что такое права человека».

«Пусть гражданка Лутковская проверяет сама себя. Не нужно ехать к Тимошенко представителям гестапо. Гражданка Лутковская, которая всю жизнь была прокурором и доказывала, что государство правильно обращается с украинскими гражданами, которая сказала, что она не ожидала такого решения по делу Луценко, пусть дальше она продолжает заниматься тем, чем она занимается», - сказал С.Власенко.

По его мнению, В.Лутковская «позволяет себе делать абсолютно безграмотные юридические заявления, прикрываясь своим статусом уполномоченного Верховной Рады».

«Я был о Валерии Лутковской намного лучшего мнения. Я знаю ее с профессиональной точки зрения много лет, но, к сожалению, последние ее заявления наводят меня на мысль, что либо она решила безоговорочно служить режиму, презрев основы профессии, либо она не понимает базовых вещей юриспруденции. К сожалению, ее последние заявления, касающиеся дел Юрия Витальевича Луценко, Юлии Владимировны Тимошенко, приводят меня либо к одному, либо к другому выводу», - сказал С.Власенко.

***

Как сообщал УНИАН, В.Лутковская заявила, что не имеет от Ю.Тимошенко ни одной жалобы на условия содержания, поэтому нет оснований для встречи. В то же время омбудсмен пообещала посетить бывшего премьер-министра в больнице после получения соответствующего разрешения врачей.

Она отметила, что в случае необходимости представители омбудсмена посетят судебные заседания по делам Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзалізниці» в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа). Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники «Шарите».