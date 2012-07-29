Эксперт: В языковом законе есть «лазейки», чтобы сделать из русского государственный

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет научный консультант Центра Разумкова Николай Мельник.

Во-первых, это делается при помощи авторского определения понятия «государственный язык». В ст. 1 проекта предусмотрено, что «государственный язык — закрепленный законодательством язык, употребление которого является обязательным в органах государственного управления и делопроизводства, учреждениях и организациях, на предприятиях, в учреждениях образования, науки, культуры, в сферах связи и информатики».

«Такое определение позволяет подвести под это понятие не только украинский, но и другой, прежде всего русский язык. Ведь сегодня государственный язык определен не аморфным „законодательством“, а актом высшей юридической силы — Конституцией Украины. В случае вступления в действие проект Кивалова—Колесниченко становится частью «законодательства», его положения об обязательности в соответствующих случаях применения русского языка подпадают под ими же определенное понятие государственного языка, а следовательно — внеконституционным образом русский язык приобретает в Украине статус государственного», — отметил Николай Мельник.

Во-вторых, это делается путем вытеснения украинского языка из исключительной сферы его применения как государственного. Так, проект (ст. 14) позволяет судам осуществлять производство на региональном языке (языках). Между тем, согласно Конституции (ст. 10) и решению Конституционного суда по делу о применении украинского языка, языком судопроизводства является исключительно государственный язык.

«Следует отметить, что такой статус украинского языка в судопроизводстве вовсе не исключает широких возможностей для использования участниками процесса их родного языка, — нынешняя судебная практика является тому убедительным подтверждением», — отметил он.

В-третьих, проект закрепляет юридические предпосылки, которые не требуют от граждан Украины, в т.ч. и от государственных служащих, обязательного знания государственного (украинского) языка, — они могут ограничиваться знанием только регионального языка или языка меньшинств.