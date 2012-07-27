В БЮТ утверждают, что за «вышки Бойко» взялось МВД Латвии

Об этом заявил народный депутат фракции «БЮТ-Батькивщина» Остап Семерак, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.

Он отметил, что отмывание денег происходило через латвийскую банковскую систему. По словам народного депутата, в преступной схеме также были задействованы граждане Латвии – фиктивные руководители подставных компаний.

Расследование было инициировано Генеральной прокуратурой Латвии после обращения Остапа Семерака. В письме к депутату Генпрокуратура Латвии сообщила о передаче данного дела в Министерство внутренних дел, Государственную полицию, Центральную уголовную полицию для «возбуждения уголовного дела по факту отмывания полученных преступным путем средств в особо крупных размерах».

«Сейчас со мной контактируют следователи латвийского МВД, работа продолжается. Убежден, что в недалекой перспективе будут сделаны окончательные выводы, на которые, без сомнения, отреагирует европейское и мировое сообщество», – подчеркнул О.Семерак.

На сайте “Батькивщины” также выложены документы, подтверждающие сообщение О.Семерака.

Как сообщал УНИАН, 8 мая 2012 года экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала заявление в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) «о необходимости расследования фактов коррупции и отмывания денег режимом Виктора Януковича", в котором, в частности речь шла о приобретении так называемых "вышек Бойко". Проверкой, которую провели народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина", выявлено, что в результате этой сделки из государственного бюджета было украдено, как минимум, 3,2 млрд грн, а это приблизительно 4 млн минимальных пенсий, установленных сегодня для украинцев.

Справка УНИАН. Межправительственная организация FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег) была создана в 1989 году по решению "Большой семерки". Сейчас в FATF входят 35 стран и две международные организации.

Главной целью деятельности FATF является развитие и внедрение на международном уровне мероприятий и стандартов по борьбе с отмыванием денег. FATF отслеживает процессы имплементации таких мероприятий, изучает способы и технику отмывания денег, разрабатывает превентивные и предупредительные меры, способствует общемировой имплементации стандартов борьбы с отмыванием денег.

В начале деятельности FATF приоритетным направлением была определена борьба с отмыванием доходов, полученных от торговли наркотиками. Сейчас сфера деятельности организация расширена. FATF разрабатывает рекомендации для стран по борьбе с коррупцией, проверяет выполнение государствами мероприятий для борьбы с отмыванием денег, а также отслеживает и разрабатывает контрмеры общемировым методам и схемам отмывания преступно нажитых капиталов.

Украина находилась в "черном" списке FATF с 2002 по 2004 год, и потом в 2010 году снова попала в него как страна, которая недостаточно борется с отмыванием денег. 29 октября 2011 года Украина была исключена из "черного списка" этой организации.