В БЮТ утверждают, что за «вышки Бойко» взялось МВД Латвии
Министерство внутренних дел Латвийской Республики осуществляет проверку по делу об отмывании средств, незаконно полученных украинскими чиновниками при госзакупках так называемых «вышек Бойко».
Об этом заявил народный депутат фракции «БЮТ-Батькивщина» Остап Семерак, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.
Он отметил, что отмывание денег происходило через латвийскую банковскую систему. По словам народного депутата, в преступной схеме также были задействованы граждане Латвии – фиктивные руководители подставных компаний.
Расследование было инициировано Генеральной прокуратурой Латвии после обращения Остапа Семерака. В письме к депутату Генпрокуратура Латвии сообщила о передаче данного дела в Министерство внутренних дел, Государственную полицию, Центральную уголовную полицию для «возбуждения уголовного дела по факту отмывания полученных преступным путем средств в особо крупных размерах».
«Сейчас со мной контактируют следователи латвийского МВД, работа продолжается. Убежден, что в недалекой перспективе будут сделаны окончательные выводы, на которые, без сомнения, отреагирует европейское и мировое сообщество», – подчеркнул О.Семерак.
На сайте “Батькивщины” также выложены документы, подтверждающие сообщение О.Семерака.
Как сообщал УНИАН, 8 мая 2012 года экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала заявление в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) «о необходимости расследования фактов коррупции и отмывания денег режимом Виктора Януковича", в котором, в частности речь шла о приобретении так называемых "вышек Бойко". Проверкой, которую провели народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина", выявлено, что в результате этой сделки из государственного бюджета было украдено, как минимум, 3,2 млрд грн, а это приблизительно 4 млн минимальных пенсий, установленных сегодня для украинцев.
Справка УНИАН. Межправительственная организация FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег) была создана в 1989 году по решению "Большой семерки". Сейчас в FATF входят 35 стран и две международные организации.
Главной целью деятельности FATF является развитие и внедрение на международном уровне мероприятий и стандартов по борьбе с отмыванием денег. FATF отслеживает процессы имплементации таких мероприятий, изучает способы и технику отмывания денег, разрабатывает превентивные и предупредительные меры, способствует общемировой имплементации стандартов борьбы с отмыванием денег.
В начале деятельности FATF приоритетным направлением была определена борьба с отмыванием доходов, полученных от торговли наркотиками. Сейчас сфера деятельности организация расширена. FATF разрабатывает рекомендации для стран по борьбе с коррупцией, проверяет выполнение государствами мероприятий для борьбы с отмыванием денег, а также отслеживает и разрабатывает контрмеры общемировым методам и схемам отмывания преступно нажитых капиталов.
Украина находилась в "черном" списке FATF с 2002 по 2004 год, и потом в 2010 году снова попала в него как страна, которая недостаточно борется с отмыванием денег. 29 октября 2011 года Украина была исключена из "черного списка" этой организации.