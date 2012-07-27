Томенко: Большинство после «языковой» петли устроит Украине еще долговую

В частности, речь идет о двух законопроектах, предусматривающих внесение изменений в статью 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Н.Томенко заметил, что одним из проектов предлагается увеличить почти втрое с 15 до 44 млн гривен предельный объем государственных гарантий для привлечения кредитных средств Государственного банка развития КНР на финансирование программы замещения потребления импортного природного газа углем отечественной добычи путем внедрения технологий Китайской Народной Республики. Он добавил, что из объяснительной записки видно, что Госбанк развития КНР подтвердил готовность открыть специальную кредитную линию для финансирования этой программы на общую сумму свыше 3 млрд дол США.

Вторым законопроектом, добавил вице-спикер, предусматривается обеспечение реализации проектов в сельском хозяйстве, а именно закупка китайских средств защиты растений, семян для сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных орудий и другой сельхозпродукции в Украину. Согласно выводам экспертов, заметил Н.Томенко, в случае принятия указанных изменений предельный объем государственных гарантий увеличится в 2,6 раза (с 15 до 39 млн грн).

“В случае же принятия Верховной Радой Украины обоих указанных законопроектов, как отмечают эксперты Верховной Рады Украины, предельный объем государственных гарантий для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по заимствованиям может увеличиться на 53 миллиарда 800 миллионов гривен”, - говорится в сообщении.

Н.Томенко обратил внимание правительства и народных депутатов Украины на то, что за последние годы работы в парламенте не припоминает ни единого случая, чтобы законопроекты, которые предусматривают взятие государством на себя фантастических финансовых обязательств, вносились без конкретных расчетов и прогнозов, согласований с соответствующими государственными органами.

"Учитывая то, что в правительственном законопроекте не содержится информации о согласовании с министерствами и ведомствами, интересно узнать является ли это позицией правительства или отдельных министров, лоббирующих интересы бизнеса другого государства и конкретных украинских фирм", - отметил заместитель председателя ВР. Н.Томенко добавил, что после того, как власть предприняла шаг к “языковой” петле Украины, теперь она готовится к петле долговой.