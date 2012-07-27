Объединенная оппозиция обещает прийти на внеочередную сессию, но голосовать не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил руководитель Центрального штаба Объединенной оппозиции, первый заместитель лидера партии “Батьківщина” Александр Турчинов.

По его словам, власть умышленно объявила проведение внеочередной сессии на тот же день, когда должен состояться съезд оппозиции. “Мы, безусловно, не будем подстраиваться под провокации Партии регионов и постоянно менять дату. Дату мы оставляем. Единственное, что мы, возможно, подкорректируем время проведения нашего съезда, чтобы больше радовались представители Партии регионов от времени проведения нашего съезда”, - сказал он.

А.Турчинов отметил, что все попытки отказать в помещении для проведения съезда также ни к чему не приведут.

А.Турчинов также заверил, что депутаты от оппозиции придут на внеочередную сессию, однако участия в незаконных голосованиях принимать не будут.

В свою очередь председатель Совета объединенной оппозиции “Батьківщина” Арсений Яценюк заметил, что оппозиция “планирует перевести Партию регионов в оппозицию на ближайших парламентских выборах и не планирует подстраиваться под то, что власть пытается нам не дать провести съезд”. Он отметил, что уже сейчас возникают проблемы с проведением съезда в том месте, где он запланирован.

А.Яценюк также отметил, что внеочередная сессия ВР, которая должна состояться 30 июля, созывается незаконно. “По нашим данным, сессия созвана незаконно”, - сказал он. А.Яценюк заметил, что 157 подписей под инициативой проведения этой сессии нет, поскольку 110 депутатов от Партии регионов отсутствует в Киеве, а половина вообще за пределами Украины. Кроме того, добавил он, подписи собирались под чистыми письмами без указания повестки дня сессии ВР. “Поэтому сессия, которую они планируют созвать на 30 число, является незаконной и неконституционной”, - сказал А.Яценюк.