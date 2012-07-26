Деньгами для крымских татар теперь будет заведовать полковник Могилева

Вчера вместо Эдема Дудакова на этот пост был назначен советник премьер-министра Крыма Анатолия Могилева, полковник милиции в отставке Рефат Кенжалиев, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Смена председателя республиканского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан (Рескомнац) оказалась неожиданной и произошла в кратчайшие сроки, фактически за день.

Традиционно кандидатура руководителя Рескомнаца определялась меджлисом и проходила лишь формальное утверждение в Верховном совете Крыма. Могилев решил вспомнить, что согласно ст. 7 положения о б комитете, комитет возглавляет председатель, который назначается и освобождается от должности Верховным советом АРК "по представлению председателя Совета министров Автономной республики Крым".

Кандидатура господина Кенжалиева не прошла бы согласования в меджлисе, утверждают источники. Ранее неоднократно о нем резко отзывался глава меджлиса Мустафа Джемилев. "Его (Рефата Кенжалиева.—ред.) деятельность в бытность заместителем начальника крымской милиции была направлена лишь на то, чтобы создавать проблемы крымским татарам",— заявил Джемилев в марте 2007 года, комментируя возвращение Кенжалиева в крымский главк МВД.

Вчера Мустафа Джемилев заявил, что меджлис "вряд ли сможет найти общий язык" с новым главой Рескомнаца, отметив, что крымские власти вели работу по дискредитации Эдема Дудакова.

Несмотря на резкое заявление господина Джемилева, Рефат Кенжалиев не намерен отказываться от сотрудничества с меджлисом. "В своей работе я буду взаимодействовать и с депутатским корпусом, и с общественными организациями национальных общин, в том числе с меджлисом,— заявил он.— Пока не изучу ситуацию, никого увольнять не стану. Все будет зависеть от человека: если он профессионал, пусть работает".

Эксперты полагают, что это назначение еще больше обострит отношения между меджлисом и властями Крыма.

Республиканский комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан создан в 1991 году. Наделен правами исполнительного органа в составе Совета министров Крыма. В его функции входит распределение бюджетных средств, выделяемых на обустройство и социально-культурную адаптацию крымских татар.