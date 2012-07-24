Москаль сетует, что обеднел за годы в ВР, а Ляшко называет свою работу «лафой»

Как выяснили Контракты, далеко не все нардепы довольны своей работой. Причины разные – и нервная обстановка в Раде, и относительно небольшая (если сравнивать с их предыдущими местами работы) зарплата, да и реализоваться в профессиональном плане, донести свои инициативы до народа не всем политическая ориентация позволяет.

Так народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов не смог ответить однозначно, устраивает ли его зарплата "слуги народа".

"Она и не большая, и не маленькая. Если сравнить с теми, кто в бизнесе получает миллионы, то, конечно, это мизерная зарплата. Если сказать, что на уровне средней зарплаты, то относительно немаленькая зарплата - 15 тысяч", - сказал Чечетов.

Нардеп от НУ-НС Геннадий Москаль чистосердечно признался, что считает депутатскую зарплату "смешной".

"По сравнению с адвокатской деятельностью, это смешная зарплата ... нормальный адвокат месячную зарплату депутата может заработать за два дня", - заверил он.

А вот внефракционный Олег Ляшко вообще назвал свою работу "лафой", за которую еще и деньги получают.

"В Верховной Раде сейчас сто сорок пенсионеров. Они, как пеньки мхом обросли. По 20 тысяч пенсии получают, по 20 тысяч зарплаты и ничего не делают - порносайты сидят смотрят. Вот для чего они сюда идут - бабки загребать лопатой и ничего не делать. Это же попробуйте еще лафу такую ​​найти", - отметил он.