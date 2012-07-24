Губернатор устроил взбучку подчиненным: На х..ра нужны такие помощники?

Глава Хмельницкой облгосадминистрации Василий Ядуха лишил своих подчиненных премий за предоставление неправдивых показателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Ядуха заявил во время заседания коллегии ОГА.

Все началось с того, что главе области его первый заместитель Вадим Гавришко предоставил неправдивые данные по уровню заработной платы в Староконстантиновском районе.

“Я вас спрашиваю: “На х..ра нужны такие заместители и помощники? Ты чего работаешь против человека?” Если должностное лицо отвечает за определенный участок работы и идет на коллегию облгосадминистрации, он должен точно владеть информацией. Гости во власти не нужны”, - заявил В.Ядуха.

Кроме того, он наложил денежные взыскания на своих заместителей по вопросам АПК Владимира Галищука и промышленного сектора Николая Катеренчука за допущение спада в животноводстве и промышленности по итогам 1-го полугодия в этом году.

Также лишены премий до конца года четыре главы райгосадминистраций.

Отдельно приостановлено присвоение очередных рангов госслужащего пяти главам райгосадминистраций сроком до одного года.