Шаповал говорит, что из-за камер ЦИК может не успеть подготовиться к выборам

«Я недоволен тем, что ЦИК в этом вопросе был, по сути, поставлен перед фактом. С нами никто не советовался, хотя я и не претендую на то, чтобы давать технически обоснованные консультации, но было бы неплохо, если бы ЦИК заранее поставили в известность. Сам по себе процесс видеонаблюдения нельзя оценить однозначно», - сказал Шаповал в интервью КоммерсантЪ-Украина.

Глава ЦИК также пожаловался, в связи с миллиардными затратами на видеокамеры и их обслуживание, что для того, чтобы получить положенное ЦИК финансирование, комиссии пришлось приложить массу усилий. «Хочу напомнить, что до принятия соответствующих изменений в госбюджет, к чему приложил руку президент (хотя странно, что приходится включать такие рычаги), парламентские выборы были профинансированы на 2/3. Мы тогда получали примерно 800 млн грн при необходимых 1,2 млрд.» А если добавить сюда еще и вопрос об организации видеонаблюдения на выборах, то видно, с какими финансовыми затруднениями столкнулся ЦИК. «С учетом этого дополнительного обстоятельства о стопроцентной готовности к выборам я на данный момент сказать не могу!» - заявил глава ведомства.

К тому же, по мнению Шаповала, процесс видеонаблюдения, которое не получило позитивных отзывов в испытавших его России, не принесет значительных улучшений в организацию выборов.

«С одной стороны, это как бы положительный момент: визуальное наблюдение, дополнительные контрольные возможности публичного характера. Хотя подсчет голосов выпадает за рамки видеонаблюдения...Плюсы тоже есть, а минусы очевидны. Кстати, очень серьезный минус — необходимость актуальных затрат в 1 млрд грн. Мы не настолько богаты, чтобы легким движением руки "отстегнуть" миллиард на процедуры, которые серьезно не апробированы», резюмировал глава ЦИК Украины.