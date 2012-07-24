Омельченко: над Киевом и киевлянами какое-то Божье наказание

Об этом он сказал во время интернет-конференции на ЛИГА.net.

"Что касается даты выборов, то я лично считаю и как киевлянин, и как председатель парламентского комитета (Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления - УНИАН), что выборы должны были состояться, согласно Конституции и законам, или в мае, или в июле этого года. Все другие даты - или в конце этого года, или в начале следующего - уже с нарушением Конституции и законов, по срокам имею в виду, но очень необходимы и желаемы”, - сказал А.Омельченко.

По его словам, на сегодняшний день Киев практически лишен понятия Магдебургского права - самоуправления.

“Ни в одной столице в Европе и, по-видимому, в мире, на сегодняшний день не существует, где фактически ликвидированы районные советы и отсутствует и юридически, и физически городской голова. Это, извиняюсь, какое-то Божье наказание над Киевом и киевлянами. И в Украине такого состояния нет, из сотни тысяч сел и поселков, тысяч больших и маленьких городов. Это демонстрация грубого нарушения Конституции и законов об органах местного самоуправления”, - заявил председатель профильного комитета ВР.

На вопрос, будет ли он баллотироваться на ближайших выборах на должность киевского городского председателя, А.Омельчнко ответил: “Относительно возможности моего баллотирования на выборах в Киеве - это вопрос непростой, с ответом необходимо воздержаться”.

В то же время, отвечая на вопрос других пользователей Интернета, экс-мэр столицы, которому 9 августа исполнится 74 года, сказал: “Физически прекрасно себя чувствую, хожу быстро, без одышки, ровно, умственно помню сотни номеров мобильных телефонов, сотни имен, отчеств и фамилий. Просил бы Вас (обратился к мужчине, который спросил, не время ли в таком возрасте остаться дома и нянчить внуков – УНИАН) записать телефон моей приемной 255-22-08, если с мобилки - через 044, на этой неделе увидеться со мной и попробовать, у кого сильнее правая рука – посоревнуемся на столе, потом от пола, подтянуться на перекладине, Николай, а дальше еще пойдем к озеру или реке, и кто нырнет с берега, - если ты хоть до половины нырнешь там, где я, под водой”.

А.Омельченко обратил внимание на то, что его внуки уже в университете или работают, и они очень гордятся тем, что у них «такой Сан Саныч», как они его называют. “Желаю тебе здоровья и долголетия. И помни: библейская заповедь говорит о том, что если человек проживет больше 84 лет (семь оборотов по 12), то он уже будет в раю. До рая мне еще десять”, - добавил А.Омельченко.