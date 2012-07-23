Эксперт: если отменят депутатскую неприкосновенность, оппозиция окажется в тюрьме

В случае, если депутатская неприкосновенность будет отменена, представители оппозиции окажутся в тюрьме.

Как передает корреспондент УНАН, такое убеждение во время пресс-конференции выразил директор Центра социологических и политических исследований «Соціовимір» Сергей Таран.

«Отмена депутатской неприкосновенности – это абсолютный популизм. Потому что депутатская неприкосновенность – это абсолютно демократическая, европейская норма» - отметил он.

По убеждению С.Тарана, все, кто говорит об отмене этой нормы, выступают за то, чтобы украинская политика развивалась не по европейскому образцу.

«Если сейчас отменить депутатскую неприкосновенность, завтра оппозиции в стране не будет - они все пойдут в тюрьму» - сказал С.Таран.

При этом политолог считает, что механизм депутатской неприкосновенности можно и необходимо усовершенствовать. В частности, среди проблем с этой нормой в Украине С.Таран выделил неумение депутатов разграничить политическую деятельность, на которую она рассчитана, и остальную свою деятельность. «Хотя бы обнародование собственных деклараций – это уже будет шаг по разграничению между бизнесом и политикой и решением проблемы с депутатской неприкосновенностью, которая у нас сегодня воспринимается исключительно как злоупотребление», - отметил С.Таран.

В свою очередь политтехнолог, директор компании “Berta Communication” Тарас Березовец считает, что пока отменять депутатскую неприкосновенность в Украине не нужно, потому что в таком случае внимание правоохранительных органов к депутатам возрастет в разы.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Конституционный Суд обнародовал решение относительно принятого Верховной Радой 20 июня законопроекта о внесении изменений в Основной Закон, который предусматривал отмену неприкосновенности депутатов, Президента и судей. Этот законопроект был внесен оппозицией.

КС согласился, что парламент может вносить изменения в Конституцию в части исключения из нее норм относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

В то же время суд не согласился с исключением норм относительно неприкосновенности Президента Украины.

Также суд не согласился с тем, чтобы Верховная Рада исключила из Конституции норму относительно неприкосновенности судей.