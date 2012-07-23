У Кличко заявляют, что власть создала в Броварах фиктивный штаб «Удара»

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель исполнительного комитета Киевской областной организации партии «УДАР» Мирослава Смирнова.

По ее словам, в начале прошлой недели от некоторых жителей Броваров была получена информации о том, что их агитируют вступать в партию «УДАР» неизвестные лица, предоставляя адрес, куда можно обратиться по этому вопросу. Кроме того, через почтовые отделения города распространяются газеты с клеветнической информацией на представителя «УДАРа», председателя ГО "Общественная защита Киевщины" Павла Ризаненко.

"Мы лишний раз убедились в том, что Павел Ризаненко, наш кандидат по такому непростому округу, как Бровары, представляет для власти опасность, если она применяет такой ресурс против него", - отметила М.Смирнова, подчеркнув, что партия ожидает реакции правоохранительных органов на эти события.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции политолог Евгений Золотарев отметил, что создание клонов партий или штабов в Киевской области свидетельствует о том, что столичный регион "является эпицентром масштабных фальсификаций, которые мы увидим осенью на парламентских выборах".

"В последнее время Бровары являются исследовательским полигоном, где обкатываются грязные технологии, которые потом распространятся на весь Центральный регион Украины, где люди еще не определились за кого голосовать", - добавил Е.Золотарев.