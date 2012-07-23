Азаров посоветовал телеканалу «включать прекрасный русский язык» (видео)

Премьер побывал на праздновании 10-летия радио "Эра", где в интервью программе "Світське життя" на вопрос, изучает ли он до сих пор украинский язык, премьер-министр ответил: "Я каждый день занимаюсь украинским языком, каждый день. И поэтому я бы вам советовал, вашему каналу, не только исключительно на украинском языке вещать, но включать и прекрасный русский язык... и вести вещание и на нем ".

Ранее, находясь в оппозиции, Николай Азаров рассказывал, что берет уроки украинского языка. Предмет чиновнику преподавал филолог из Киево-Могилянской академии. "Он удовлетворительно оценивал мои знания", - говорил тогда политик, отмечает ТСН.