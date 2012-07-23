БЮТ: Депутатов под судом над Тимошенко били профессиональные спортсмены (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”.

В партии отметили, что ряд народных депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина» сейчас снимают побои и готовят соответствующее обращение.

В «Батькивщине» напомнили, что сегодня перед началом судебного заседания по делу экс-премьера Юлии Тимошенко сторонники Партии регионов применили грубую физическую силу к сторонникам оппозиции. Харьковская милиция, уже традиционно, в драку не вмешивалась и не пыталась ее остановить, говорится в сообщении.

В оппозиции отмечают, что Партия регионов «завербовала на свой сегодняшний митинг под харьковским судом, кроме уголовных элементов, еще и профессиональных спортсменов из известных бойцовских федераций». Такие выводы в “Батькивщине” сделали, проанализировав фото- и видеоматериал, отснятый возле помещения харьковского апелляционного суда, где проходил процесс по делу Ю.Тимошенко.

Народные депутаты и юристы уже готовят фотодоказательства и списки лиц, применявших силу к мирным митингующим, и направят соответствующие обращения в посольства иностранных государств с требованием не выпускать таких горе-спортсменов на соревнования в Европу и другие страны мира.

В партии предостерегают всех спортсменов-борцов, которые пытаются подзаработать на митингах, хорошо подумать, прежде чем идти на улицу за деньги избивать мирных людей и народных депутатов, поскольку такая "халтура" может поставить точку в спортивной карьере.