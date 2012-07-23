В Киеве застройщики вырубили уже сотню деревьев на Замковой горе

В Киеве продолжается уничтожение Замковой горы: работает тяжелая техника, грузовиками вывозится почва, уже срезаны около сотни деревьев, значительная часть которых вековые.

Об этом заявил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Два дня назад я сообщил о начале разрушения Замковой горы со стороны Фроловской улицы и обратился к председателю КГГА Александру Попову с просьбой остановить уничтожение легендарной горы. Представители КГГА сообщили мне, что строительные работы не ведутся, а только вывозится мусор. Но на самом деле застройщики обманули КУГА, поскольку уже существует загражденная строительная площадка, где ведутся работы», - отметил А.Бригинец.

По словам депутата, создается впечатление, что власти мало скандалов с Гостиным двором и склонами Днепра, она «разогревает» новую горячую точку на карте города.

«Сейчас существует реальная угроза уничтожения исторического памятника. В прошлом году нам едва удалось сохранить остатки горы Щекавицы, и в данном случае общественность тоже отступать не собирается», - заявил А.Бригинец.

По поводу уничтожения зеленых насаждений А.Бригинец обратился в экологическую прокуратуру и прокуратуру Киева с просьбой проверить деятельность подразделений Министерства экологии и КГГА относительно бездеятельности власти, допустившей массовое уничтожение парковой зоны в центре Киева.

Как сообщалось, Замковая гора (Хоревица) - историческая местность Киева. Остаток правого, высокого берега Днепра с крутыми склонами. Рядом со Щекавицей, Старокиевской горой и рекой Лыбидь является одним из основных символов Киева, связанных с легендарными основателями города.