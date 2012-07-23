Сегодня части украинцев станет легче получить визу в ЕС

Ожидается, что документ в Брюсселе подпишут европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле и министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, пишет Сегодня.

Это соглашение вносит дополнения в уже существующее Соглашение об упрощении визового режима, которыми расширяется перечень лиц, которые подпадают под категорию, которые могут претендовать на получение европейских виз по упрощенной процедуре.

Как сообщал УНИАН, подписание данного документа было предметом жесткой дискуссии в самом ЕС. Так, после того, как 5 июля Европейская комиссия рекомендовала Совету Евросоюза подписать документ, некоторые политики призвали Брюссель этого не делать по причине сложившейся в Украине ситуации.

Но большинство в Европейском парламенте высказались за подписание документа.