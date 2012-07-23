Защита Тимошенко хочет больше времени для чтения трех томов от судмедэкспертов
Защите недостаточно времени, предоставленного Киевским районным судом Харькова, для ознакомления с результатами судмедэкспертизы состояния здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после судебного заседания заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.
«Судья предоставил 8 дней. Гипотетически этого недостаточно, но мы это поймем только после того, как мы получим доступ к этим 3 томам и сделаем хотя бы первичный анализ», - сказал С.Власенко.
По его словам, в соответствии с общей практикой, защитникам предоставляется неделя для ознакомления с материалами одного тома.
«Томов три, потому объективно было бы три недели», - сказал С.Власенко.
По словам С.Власенко, если защите не хватит 8 дней для ознакомления с результатами судмедэкспертизы Ю.Тимошенко, то в суд будет подано ходатайство с просьбой предоставить дополнительное время для ознакомления с результатами исследования.
«Если не хватит, мы будем заявлять ходатайство о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами судмедэкспертизы», - подчеркнул С.Власенко.