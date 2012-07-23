Защита Тимошенко хочет больше времени для чтения трех томов от судмедэкспертов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после судебного заседания заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«Судья предоставил 8 дней. Гипотетически этого недостаточно, но мы это поймем только после того, как мы получим доступ к этим 3 томам и сделаем хотя бы первичный анализ», - сказал С.Власенко.

По его словам, в соответствии с общей практикой, защитникам предоставляется неделя для ознакомления с материалами одного тома.

«Томов три, потому объективно было бы три недели», - сказал С.Власенко.

По словам С.Власенко, если защите не хватит 8 дней для ознакомления с результатами судмедэкспертизы Ю.Тимошенко, то в суд будет подано ходатайство с просьбой предоставить дополнительное время для ознакомления с результатами исследования.

«Если не хватит, мы будем заявлять ходатайство о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами судмедэкспертизы», - подчеркнул С.Власенко.