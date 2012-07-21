Объединенная оппозиция призвала Литвина повлиять на своих в Житомире

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Житомире сообщил председатель регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции Геннадий Зубко.

Он сказал, что опубликовал в СМИ открытое письмо В.Литвину с просьбой поддержать Житомирскую область и призвать фракцию Народной партии подписать обращение о созыве внеочередной сессии областного совета и поддержать призыв к Президенту Украины Виктору Януковичу ветировать языковой закон.

«В этом открытом письме отмечено, что на сегодняшний день для созыва внеочередной сессии Житомирского областного совета собраны подписи депутатов фракции «Фронт Змін», «Батьківщина» и внефракционных депутатов, но подписей не хватает, в том числе подписей членов фракции Народной партии - однопартийцев Литвина. Представители Объединенной оппозиции передали обращение о необходимости созыва внеочередной сессии фракции Народной партии еще 12 июля, но до сих пор депутаты этой фракции не отреагировали», - сказал Г.Зубко.

Он добавил, что в Житомирской области Червоноармейский райсовет, Новоград-Волынский, Олевский и Малинский горсоветы уже приняли обращение относительно ветирования Закона «О принципах государственной языковой политики».