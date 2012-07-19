Оппозиция требует от Пшонки пояснений про обыск у руководителя Донецкого штаба

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Фронт Змин».

В частности, как отмечается в пресс-службе, после объявления в Донецкой области акции «Украина против Януковича» началось давление на родственников руководителя Донецкого штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» А.Ярошенко.

По данным партии, сегодня в 11 утра начался обыск на Мариупольском предприятии «ООО Яруд Недвижимость», которое принадлежит семье А.Ярошенко. Его проводили 18 сотрудников налоговой милиции города Мариуполь во главе с подполковником Виталием Коротким.

Во «Фронте Змин» заявили, что правоохранители отказались предоставить документы, подтверждающие правомерность обыска. «Однако работникам предприятия удалось заметить, что документы на обыск выписаны на «Торговый Дом Яруд», в то время как предприятие уже три года носит другое название - «ООО Яруд Недвижимость», - отмечается в сообщении.

Работники налоговой милиции изъяли 3 жестких диска с документацией предприятия и все бухгалтерские отчеты за последние 3 года. В настоящее время обыск в офисе завершен. Работники налоговой милиции переместились в жилье главного бухгалтера «ООО Яруд Недвижимость».

Народный депутат Украины Геннадий Москаль обратился к генеральному прокурору и Государственную налоговую администрацию Украины с требованием проверить правомерность таких действий сотрудников налоговой милиции.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба ДПС в Донецкий области сегодня распространила информацию о том, что сотрудниками налоговой милиции в Донецкой области выявлена группа, члены которой уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах, созданием сети фиктивных фирм для легализации денежных средств, полученных преступным путем.

В отношении должностных лиц, воспользовавшихся нелегальными услугами, возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В рамках следствия сотрудники налоговой милиции провели 8 обысков по юридическим и фактическим адресам предприятий-клиентов преступной группы, а также по месту жительства чиновников и тесно связанных с ними граждан. Проведены 22 выемки по расчетным счетам предприятий, входивших в преступной схемы, на них наложен арест.