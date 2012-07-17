Осужденный мэр Юбилейного обвинил Партию регионов в предательстве

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Струка Александр Мельников.

«На мой взгляд, приговор незаконный и необоснованный. Он подлежит обжалованию и будет обжалован в предусмотренный законом срок», - сказал А.Мельников.

При этом он отметил, что В.Струка осудили за то, что он подписал коллегиальное решение, которое принимала сессия поссовета, однако к депутатам, принявшим это решение, со стороны суда санкций никаких не будет принято.

«В этом и заключается комичность этого решения. Струк не имел права это решение не подписать. Уже проводилась параллель между двумя событиями, когда Александр Ефремов критикует Владимира Литвина за то, что он не хочет подписывать решение Рады по языковому закону. Здесь то же самое, только наоборот. В этом деле нет ничего живого, это макулатура и мусор», - заявил А.Мельников.

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Как сообщал УНИАН, В.Струк считает, что Партия регионов его «продала и предала», поэтому он готов идти на выборы самовыдвиженцем. В то же время глава луганской городской организации Партии регионов Александр Ткаченко, который также является заместителем мэра города, заявил, что Партия регионов не связывает с политикой судебное разбирательство между городским исполкомом Луганска и главой поссовета поселка Юбилейного.

Артемовский районный суд Луганска с середины июня рассматривал уголовное дело по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса (нарушение бюджетной дисциплины), возбужденное против В.Струка. Истцом выступает финансовое управление Луганского городского совета.

Дело было возбуждено в связи с тем, что в начале 2010 года В.Струк подписал коллегиальное решение сессии поссовета Юбилейного, согласно которому остатки с перевыполненного бюджетного плана 2009 года (сумма в размере 537 тыс. грн), не были перечислены в бюджет Луганска, и остались в бюджете поселка. Сам В.Струк имел намерение баллотироваться на парламентских выборах по 104-му мажоритарному избирательному округу, который включает Артемовский район Луганска и Лутугино.

Член Партии регионов В.Струк избран на должность поселкового головы Юбилейного в 2006 году, был повторно переизбран в 2010 году.