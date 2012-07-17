В ПР будущий суд над Януковичем расценили как обман населения

Как сообщили в пресс-службе ПР, об этом В.Олийнык заявил, комментируя намерения лидеров Объединенной оппозиции «За Батьківщину» подать иск к В.Януковичу из-за нарушения им законов и Конституции и узурпацию власти.

По словам В.Олийныка, вопросы защиты конституционных прав в украинских судах рассматриваются исключительно по индивидуальному обращению конкретного истца, поэтому заявление оппозиции о коллективном судебном иске к Президенту Украины является профессиональным шулерством.

«Граждане Украины должны знать о том, что оппозиция начала системно заниматься шулерством и вполне сознательно вводить людей в заблуждение», - сказал он.

Как отметил народный депутат, политические оппоненты Партии регионов предлагают подать судебный иск к Президенту, «понимая, что коллективные обращения даже не рассматриваются».

«В случае, если вопрос касается защиты конституционных прав, в суд необходимо обращаться индивидуально», - добавил парламентарий.

По мнению В.Олийныка, подобные обращения оппозиции суд просто не примет в производство.

«В украинской политике появились профессиональные шулеры. По своему мышлению эти люди мало отличаются от тех, кто создает кредитные союзы и финансовые пирамиды типа МММ», - сказал В.Олийнык.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк заявил, что оппозиция обращается в суд с иском к Президенту за присвоение им дополнительных полномочий и узурпацию власти.

А.Яценюк отметил, что все решения В.Януковича после отмены конституционной реформы 2004 года нелегитимны, поскольку после этого необходимо было провести досрочные президентские выборы в связи с другим объемом полномочий главы государства.

Также А.Яценюк сообщил, что оппозиция будет проводить всеукраинскую кампанию по сбору подписей граждан под иском к Президенту.