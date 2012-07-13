Азаров заверяет, что всегда заботился о развитии украинского языка

Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

“Мы очень внимательно относимся к критике, которая прозвучала в адрес этого закона («Об основах государственной языковой политики» - УНИАН). И поэтому сейчас принятый текст закона еще раз внимательно изучается с учетом прозвучавшей после принятия этого закона критики в СМИ. Когда такой анализ будет закончен, мы будем готовы высказать свое отношение к этим замечаниям”, - сказал Н.Азаров.

Глава правительства высказал мнение, что оппозиция при рассмотрении этого закона не руководствовалась желанием максимально его подкорректировать и сделать приемлемым для всех. “Напротив, она делала все, чтобы сорвать принятие этого закона. Именно на это были нацелены и драки в парламенте, и блокада, и несколько тысяч поправок к тексту закона. Но здесь наша позиция принципиальна, я ее уже высказывал выше - мы твердо стоим на праве каждого человека в стране выбирать и свободно говорить на том языке, на котором он считает это для себя естественным”, - подчеркнул Н.Азаров.

При этом он отметил, что правительство занималось и будет заниматься укреплением и развитием украинского языка.

“И здесь ни у кого не должно быть сомнений. Если отбросить демагогию наших оппозиционеров, то легко заметить, что именно тогда, когда при власти находилось правительство Виктора Януковича в разы больше средств выделялось на создание украиноязычных фильмов, выпуск украиноязычной литературы, популяризацию развития украинского языка”, - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в Конституции Украины четко обозначен статус украинского языка, “и мы это конституционное положение выполняем и будем выполнять”.

“Это мой ответ всем демагогам, которые хотят заработать на спекуляции этого вопроса дешевую популярность”, - реюмировал Н.Азаров

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что привело к волне протестов по всей Украине.

Принятый закон, который вступит в силу в случае подписания Президентом, разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, по меньшей мере 10% жителей которых разговаривают на этом языке.

В тот же день возле Украинского дома была объявлена бессрочная голодовка против языкового закона. Участники акции в защиту украинского языка заявили, что будут оставаться там до отмены принятого парламентом языкового закона.

В настоящее время акцию голодовки возле Украинского дома продолжают 9 активистов, трех в связи с ухудшением состояния здоровья забрала «скорая помощь», однако в больницах им отказали в госпитализации.