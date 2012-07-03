Тягнибок: "Беркут" должен освободить проход для Януковича

Об этом он объявил на митинге протеста перед Украинским домом.

"400 сотрудников спецподразделения собрались по обе стороны от Украинского дома, они собираются вытеснять нас от входа, потому что Янукович в среду проводит здесь пресс-конференцию. Мы можем их не пустить в Украинский дом", - приводит его слова Украиская правда.

В свою очередь депутат Вячеслав Кириленко сказал, что в регионах у областных администраций начинаются акции протеста.

"Там будет объявлен призыв ехать в Киев. Часть выехала уже сегодня. Поэтому задача власти - разогнать нас этой ночью", - отметил он.