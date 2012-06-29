Кравчук: Конституционный суд можно наказать, когда придет время

Об этом он заявил в интервью 5 каналу, отвечая на вопрос, должны ли судьи КС быть наказаны, если принимали неконституционные решения.

«Я думаю, что это сможет сделать Верховная Рада по представлению Президента Украины», - сказал Л.Кравчук.

Он отметил, что Конституционный Суд принимает решения, не подлежащие обжалованию.

«Не может любой орган отменить решение Конституционного Суда, даже Верховная Рада, даже Президент», - сказал Л.Кравчук. Он подчеркнул, что все без исключения должны выполнять решение КС.

«А прав или не прав Конституционный Суд, это будут определять, когда будут оценивать Конституционный Суд. И должен он быть наказан или нет, это опять же будут решать тогда, когда будут оценивать Конституционный Суд», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, фракции объединенной оппозиции инициируют создание в Верховной Раде Временной следственной комиссии по расследованию фактов нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги судьи. Об этом заявил председатель Совета объединенной оппозиции, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.

Он отметил, что ВСК должна расследовать факт принятия КС решения от 23 декабря 2003 года, которое предусматривало, что тогдашний Президент Леонид Кучма может баллотироваться на третий срок. Кроме того, по словам А.Яценюка, ВСК должена расследовать обстоятельства принятия решения КС от 6 апреля 2010 года о возможности отдельных народных депутатов принимать участие в формировании коалиции, хотя это было предусмотрено только для фракций. Среди других решений КС А.Яценюк назвал решение о возвращении к Конституции 1996 года без участия парламента и народа Украины.