Судья по делу Луценко допрашивает свидетеля без адвоката

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление на ходатайство экс-министра судья объявила после получасового пребывания в совещательной комнате.

Как отмечается в документе, каких-либо доказательств уважительности неявки на судебное заседание адвокатом предоставлено не было, кроме того, в постановлении судья указывает на то, что адвокат должен взвешивать свои возможности, заключая договор с клиентом на предоставление юридической помощи, и соблюдать кодекс адвокатской этики.

Также, по мнению председательствующей, своей неявкой И.Фомин препятствует осуществлению правосудия.

Вместе с тем, учитывая изложенное, судья отметила, что будет поставлена в известность Высшая квалификационная комиссия адвокатуры относительно действий адвоката И.Фомина.

В то же время, Г.Медушевская приняла решение отложить судебное заседание на 11.00 2 июля, но, учитывая то, что в суд прибыл еще один свидетель, решила допросить его, чтобы избежать возможные процессуальные сложности в случае второго вызова этого свидетеля.

Услышав содержание постановления, Ю.Луценко обозвал судью «подлой» и «шестеркой», и заявил протест на ее действии.

Как отметил экс-министр, сегодня, открывая судебное заседание, председательствующая сообщила, что на нем будут допрошены три свидетеля.

«О том, что будет четвертый и пятый, было известно лишь вам, и тем, кто свозит свидетелей из других областей с милицейскими мигалками», - сказал Ю.Луценко.

Продолжая аргументацию своего протеста, он подчеркнул, что то, что И.Фомин не сообщил о причинах своей неявки, является ложью, поскольку все присутствующие в зале перед началом перерыва слышали, как он довел до сведения судей, почему он не сможет принимать участие в судебном процессе после перерыва – будет находиться на другом судебном заседании.

«И поэтому говорить, что не предупредил – является ложью, не достойной человека в мантии, который сидит под гербом и флагом Украины. Просто позор вам», - отметил Ю.Луценко.

Далее эмоционально напомнил, что председательствующая неоднократно нарушает и нарушала процессуальные требования.

«Вы отказали моему сыну в день рождения в свидании со мной, не допустили до встречи другого сына, брата. Теперь переключились на И.Фомина. Кто будет следующим?», - отметил Ю.Луценко.

В настоящее время на судебном заседании допрашивается очередной свидетель.