Пшонка - Теффту: расследование дела Щербаня позволяет делать выводы

Об этом сказал генеральный прокурор Украины Виктора Пшонка во время вчерашней встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине Джоном Теффтом, сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

По словам В.Пшонки, «материалы, собранные во время досудебного следствия, позволяют следователям делать определенные выводы, однако только суд должен расставить все точки над «і», тем более что следствие по делу еще не завершено». (Как сообщал УНИАН, 13 июня с.г. Президент Виктор Янукович не исключил причастности экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко к убийству Е.Щербаня. «Все, что касается Ю.Тимошенко, – история продолжается не один десяток лет. Преступления, совершенные по разным уголовным делам, были совершены при участии Ю.Тимошенко. Это не секрет для всего мира – это произошло. Включая убийство Щербаня. На это были мотивы», - сказал В.Янукович в интервью агентству Bloomberg. Адвокаты заявили, что Ю.Тимошенко обратится с иском в суды других стран в связи с «абсурдными» обвинениями В.Януковича в ее адрес. 18 июня заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин также заявил, что Генпрокуратура имеет достаточно показаний для предъявления Ю.Тимошенко обвинения в причастности к убийству Е.Щербаня в 1996 году, однако этому мешает длительная болезнь экс-премьера.)

В сообщении говорится, что генпрокурор также проинформировал Дж.Теффта о наиболее резонансных уголовных делах. Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы реформирования уголовной юстиции в Украине в целом, подготовку новых законопроектов «Об адвокатуре» и «О прокуратуре». Дж.Теффт интересовался практическими шагами украинской правоохранительной системы, направленными на внедрение норм Уголовного процессуального кодекса Украины, который вступает в действие 19 ноября 2012 года.

По данным ГПУ, посол предложил помощь Соединенных Штатов в дальнейших консультациях украинских законодателей по вопросам приближения украинского законодательства к нормам и практикам иностранных государств. Он выразил «позитивные впечатления в связи с тем, что законодательная система Украины действительно предпринимает практические шаги в направлении реформирования, гуманизации и совершенствования».